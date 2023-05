Iets minder omzet en winst voor chipfabrikant NXP

De Nederlandse chipfabrikant NXP heeft de omzet en winst in het eerste kwartaal van dit jaar licht zien teruglopen. Toch spreekt het bedrijf, met een beursnotering in New York, van solide resultaten.

Het concern behaalde een omzet van 3,1 miljard dollar, 0,5 procent minder vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar. De operationele winst daalde met 3 procent tot 1,09 miljard dollar. Het bedrijf ziet de rest van het jaar met “voorzichtig optimisme” tegemoet.

De voormalige halfgeleiderdivisie van Philips maakt chips voor tal van apparaten die in verbinding staan met het internet. De vraag naar sommige van die apparaten is erg gevoelig voor de stand van de economie.