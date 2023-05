LEGO ziet beursgang alleen als laatste optie

Het Deense familiebedrijf LEGO zal alleen een beursgang overwegen als allerlaatste optie, waarbij niemand in de familie het speelgoedbedrijf meer zou willen leiden. Dat zei Thomas Kirk Kristiansen, die behoort tot de vierde generatie van het familiebedrijf, in een interview met de Deense krant Børsen.

“Ik denk niet dat een beursnotering en de daarbij behorende eigendomsverhoudingen gunstig zullen zijn voor LEGO. Maar de reden waarom het niet volledig kan worden uitgesloten, is doordat we theoretisch zouden kunnen belanden in een situatie waarin niemand van de toekomstige generaties het roer zou willen overnemen”, aldus Kirk Kristiansen.

Thomas Kirk Kristiansen nam maandag het roer over als voorzitter van het investeringsfonds Kirkbi, dat 75 procent van LEGO bezit, van zijn vader Kjeld Kirk Kristiansen. Als onderdeel van de overdracht heeft de familie Kirk Kristiansen een stichting opgericht genaamd ‘K2 Fonden af 2023’. Die stichting zal zijn stemrecht kunnen gebruiken in het geval van meningsverschillen tussen de familieleden.

Thomas Kirk Kristiansen, zijn broers en zussen, en zijn vader hebben een gezamenlijk vermogen van zo’n 20 miljard dollar, volgens de miljardairsindex van Bloomberg. Naast het belang in LEGO, bezitten ze via Kirkbi ook aandelen, obligaties en onroerend goed.