Oxfam: topbestuurders verdienden meer in 2022, werknemers minder

De best betaalde topbestuurders in India, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika kregen in 2022 een loonsverhoging van 9 procent, terwijl de lonen van gewone werknemers in dezelfde periode met ruim 3 procent daalden. Dat blijkt uit een onderzoek van Oxfam voorafgaand aan de Internationale Dag van de Arbeid. De organisatie die strijdt tegen honger in de wereld, roept dan ook op tot een permanente belastingverhoging voor de rijkste 1 procent.

Een miljard werknemers in vijftig landen verdienden in 2022 gemiddeld 685 dollar minder door de hoge inflatie. Dat is een collectief verlies van 746 miljard dollar (bijna 680 miljard euro) aan reële lonen, vergeleken met wanneer de lonen de inflatie wel zouden hebben bijgehouden. Werknemers werkten volgens Oxfam vorig jaar gemiddeld zes dagen ‘gratis’ omdat hun loon achterbleef bij de inflatie.

Vrouwen en meisjes besteedden daarnaast elke maand minstens 380 miljard uur aan onbetaald zorgwerk. Vrouwelijke werknemers moesten ook vaak minder betaalde uren werken of moeten helemaal stoppen met werken vanwege de hoge onbetaalde werkdruk in de zorg. Ze worden ook nog steeds geconfronteerd met discriminatie op grond van geslacht, intimidatie en minder loon voor werk van gelijke waarde als mannen, aldus Oxfam.

“Terwijl directeuren ons vertellen dat we de lonen laag moeten houden, geven ze zichzelf en hun aandeelhouders enorme uitbetalingen. De meeste mensen werken langer voor minder en kunnen de kosten van levensonderhoud niet bijbenen. Jaren van bezuinigingen en aanvallen op vakbonden hebben de kloof tussen de rijksten en de rest van ons vergroot”, zegt Amitabh Behar, interim uitvoerend directeur van Oxfam International.

De dividenden van aandeelhouders bereikten ondertussen een record van bijna 1,6 biljoen dollar in 2022. Dat is een reële groei van 10 procent in vergelijking met 2021. Amerikaanse bedrijven betaalden 574 miljard dollar uit aan hun aandeelhouders, meer dan het dubbele van de totale reële loonsverlaging van de Amerikaanse werknemers.

Werknemers in Nederland kregen in 2022 een reële loonsverlaging van 6,6 procent. Ze verloren daardoor gemiddeld 2791 euro en werkten zo’n elf dagen effectief ‘gratis’ omdat de lonen de inflatie niet bijhielden. Het totale verlies voor werknemers in Nederland bedroeg daarmee bijna 26 miljard euro. Dividenden uitgekeerd aan aandeelhouders namen daarentegen in reële termen met 10 procent toe.