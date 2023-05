Sony zakt op Japanse beurs, veel beurzen gesloten

De Japanse aandelenbeurs won maandag terrein tijdens een relatief rustige handelssessie, waarbij Sony tot de grootste dalers behoorde. Veel beurzen in de Aziatische regio waren gesloten vanwege de viering van de Dag van de Arbeid. Zo waren onder meer de Chinese en Zuid-Koreaanse financiële markten dicht. Ook in Europa blijven de beurzen in onder meer Amsterdam, Frankfurt, Londen en Parijs gesloten. Op Wall Street wordt later op de dag wel gehandeld.

De Nikkei in Tokio noteerde in het laatste uur van de handel 0,9 procent in de plus. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street van afgelopen vrijdag. Daarnaast werd vooral uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. De Fed begint dinsdag aan zijn tweedaagse rentevergadering waarvan de uitkomsten op woensdag bekend worden gemaakt. De Europese Centrale Bank (ECB) vergadert donderdag over het rentetarief in de eurozone. Beide centrale banken zullen naar verwachting de rentes opnieuw verhogen in de strijd tegen de inflatie.

Sony behoorde tot de grootste dalers in de Japanse hoofdindex. Het elektronicaconcern boekte afgelopen boekjaar een recordomzet, maar verwacht voor het huidige jaar een lagere nettowinst. Het aandeel werd 2,5 procent lager gezet. Techinvesteerder SoftBank won daarentegen dik 1 procent. De Britse chipontwikkelaar Arm, waarvan SoftBank eigenaar is, heeft een registratieformulier ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder SEC voor zijn geplande beursgang.

Cijfers over de mate van activiteit in de industrie hadden weinig impact op de beurshandel. De industrie van Japan liet in april de kleinste krimp in zes maanden zien. Ook de industriële bedrijvigheid in Australië nam af en kromp in het sterkste tempo in 35 maanden. De beurs in Sydney, die ook open was, klom desondanks 0,5 procent. Zondag bleek al dat de omvangrijke Chinese industrie vorige maand onverwacht is gekrompen. Voor economen is dit een teken dat het economisch herstel van de op een na grootste economie van de wereld zijn momentum mogelijk niet kan vasthouden.