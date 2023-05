Terughoudendheid op Wall Street, JPMorgan wel omhoog

De aandelenhandel op Wall Street is maandag licht lager geƫindigd, in aanloop naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve later deze week. JPMorgan Chase (plus 2,2 procent) ging wel vooruit na het nieuws dat de grote Amerikaanse bank zijn kleinere noodlijdende branchegenoot First Republic Bank heeft overgenomen.

First Republic moest wel eerst door de toezichthouders in beslag genomen worden. De Amerikaanse toezichthouder FDIC had verschillende banken, waaronder JPMorgan, afgelopen weekend gevraagd om een overnamebod te doen op First Republic. Aangezien er geen overeenstemming kon worden bereikt over een rechtstreekse aankoop van First Republic, hebben de toezichthouders de bank eerst in beslag genomen. Daarna werden alle banktegoeden en de meeste bezittingen doorverkocht aan JPMorgan.

First Republic Bank is de derde Amerikaanse bank in twee maanden tijd die failliet is gegaan. In maart van dit jaar ontstond veel onrust in de bankensector toen kort na elkaar Silicon Valley Bank en Signature Bank waren omgevallen nadat klanten in enkele dagen veel geld van hun rekeningen hadden gehaald. First Republic kampte met hetzelfde probleem en raakte afgelopen week zo’n 75 procent van zijn beurswaarde kwijt.

Beleggers kijken vooral uit naar het rentebesluit. De Fed begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering en de uitkomsten daarvan worden woensdag bekendgemaakt. Naar verwachting zal de Fed de rente voor de tiende keer op rij verhogen in de strijd tegen de inflatie. Beleggers hopen wel dat de centrale bank daarna een pauze neemt en dat dit voorlopig de laatste verhoging zal zijn.

De algehele stemming op Wall Street was op de eerste dag van de nieuwe beursmaand terughoudend. De Dow-Jonesindex sloot met een klein verlies van 0,1 procent op 34.051,7 punten. De breder samengestelde S&P 500 eindigde een fractie lager op 4167,87 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent tot 12.212,6 punten.

Beleggers verwerkten daarnaast nog tegenvallende cijfers over de industrie in China. Daar bleek de productieactiviteit van de industrie vorige maand onverwacht te zijn gekrompen.

General Motors (GM) steeg 1,4 procent. Analisten van investeringsbank Morgan Stanley verhoogden hun advies voor de autofabrikant. Ook het koersdoel ging omhoog. Olieproducent ExxonMobil werd daarentegen door zakenbank Goldman Sachs van de kooplijst gehaald en verloor ruim 3 procent.