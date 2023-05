Transavia weet nog niet wanneer vluchten worden geschrapt

Budgetluchtvaartmaatschappij Transavia kan nog niet inschatten welke vluchten er deze en komende maand worden geschrapt. Het bedrijf maakte vrijdag bekend meer vluchten uit het schema te halen omdat er problemen zijn met vliegtuigen. Daardoor moest de vakantievlieger de afgelopen week al herhaaldelijk vluchten schrappen.

Met de nieuwe maatregel wil Transavia het reisschema voorspelbaarder maken. Daardoor is er minder snel noodzaak om kort van tevoren vluchten te annuleren. Maar het bedrijf is nog “aan het puzzelen” welke vluchten er komen te vervallen, laat een woordvoerder weten. Dat is vermoedelijk nog niet deze week afgerond.

“Verreweg het grootste deel” van de reizigers die door de plotselinge annuleringen waren getroffen, is gewoon teruggereisd naar Nederland, geeft de zegsman aan. “Die mensen konden we overboeken naar een andere eigen vlucht of een vlucht van een andere maatschappij.” Mensen voor wie Transavia geen vervangende vlucht kon boeken, mochten dat zelf regelen. De maatschappij zal “binnen het redelijke” de meerprijs betalen. Ook een treinreis om naar een andere luchthaven te komen waarvandaan wel kon worden gevlogen of een extra overnachting in een hotel is te claimen, meldt het bedrijf.

Daarnaast kunnen mensen vanwege de vertraging ook nog een schadevergoeding claimen. Vorige week hadden al zo’n 2000 mensen dat gedaan, gaven claimbemiddelaars EUClaim en Vlucht-Vertraagd toen aan.