Australische beurs daalt na verrassende renteverhoging

De aandelenbeurs in Sydney ging dinsdag omlaag. Beleggers verwerkten het besluit van de Australische centrale bank om de rente verder te verhogen in de strijd tegen de inflatie. De verhoging kwam als een verrassing. In april hield de centrale bank de rente nog ongewijzigd en beleggers rekenden opnieuw op een onveranderde rente.

De All Ordinaries in Sydney zakte 0,9 procent na het rentebesluit. De rente ging omhoog met een kwart procentpunt tot 3,85 procent. Dat is het hoogste niveau sinds april 2012. De verhoging geeft aan dat de inflatie in het land hardnekkiger blijkt dan verwacht. De Australische centrale bank heeft het rentetarief sinds mei vorig jaar nu elf keer opgeschroefd.

De andere aandelenmarkten in Aziƫ lieten kleine winsten zien. Beleggers reageerden onder meer op de overname van de omgevallen Amerikaanse First Republic Bank door zijn grotere branchegenoot JPMorgan Chase. Ook verhoogde het Internationaal Monetair Fonds de verwachting voor de economische groei van de regio Aziƫ-Pacific tot 4,6 procent in 2023, na een groei van 3,8 procent vorig jaar.

Verder werd uitgekeken naar de Amerikaanse Federal Reserve, die dinsdag begint aan zijn tweedaagse rentevergadering. De uitkomsten daarvan zullen op woensdag bekend worden gemaakt. Naar verwachting zal de Fed de rente voor de tiende keer op rij verhogen in de strijd tegen de inflatie.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,3 procent in de plus. De Britse bank HSBC, die ook een notering heeft in Hongkong, won 2,5 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. De bank zag de winst voor belasting in het eerste kwartaal stijgen tot 12,9 miljard dollar. De beurs in Shanghai bleef nog gesloten na de viering van de Dag van de Arbeid op maandag.

De Nikkei in Tokio stond in het laatste uur van de handel 0,2 procent in de plus. Elektronicaconcern Panasonic behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van 2 procent. Concurrent Sony daalde 0,7 procent en chiptester Advantest dikte bijna 3 procent aan. De Kospi in Seoul klom 0,7 procent. In Zuid-Korea is de inflatie in april verder afgekoeld tot 3,7 procent, van 4,2 procent in maart. Het tempo van de stijging van de consumentenprijzen is daarmee afgenomen tot het laagste niveau in veertien maanden.