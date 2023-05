Biden gaat om tafel met Republikeinen nu schuldenplafond nadert

De Amerikaanse president Joe Biden heeft volgende week afgesproken met de Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy en andere congresleiders, om het schuldenplafond te bespreken. Intussen waarschuwt de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen dat de VS mogelijk al over een paar weken niet meer aan alle financiële verplichtingen kunnen voldoen.

Het gesprek, dat op 9 mei plaats moet vinden, is volgens persbureau Bloomberg “het eerste teken van vooruitgang” als het gaat om de onderhandelingen over het schuldenplafond.

De VS mogen op dit moment 31,4 biljoen dollar (28,6 biljoen euro) aan schulden aangaan. Eigenlijk werd dat plafond in januari al bereikt, maar met “buitengewone maatregelen” bleef het toch nog mogelijk om een tijdlang door te gaan met geld uitgeven. Hoe lang dat nu nog kan is onduidelijk en “lastig in te schatten”, maar maandag zei Yellen dat er mogelijk al op 1 juni geen cash meer is. Economen dachten eerder nog dat de VS tot augustus de rekening konden betalen.

Yellen riep het Congres maandag daarom in een brief op “zo snel mogelijk actie te ondernemen”. Als het schuldenplafond niet wordt opgehoogd, kunnen ambtenaren niet meer betaald worden en uitkeringen niet meer worden uitgekeerd. Ook komt de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten dan in het geding. Economen vrezen dat het de financiële markten op zijn kop kan zetten.

Amerikaanse media melden dat het schuldenplafond sinds 1960 liefst 78 keer verhoogd, verlengd of herzien is. Het is in de ruim 200-jarige geschiedenis van het land nog nooit gebeurd dat Amerika niet meer aan zijn financiële verplichtingen kon voldoen, benadrukte Biden maandag.

Republikeinen stemden vorige week al wel in met een verhoging van het schuldenplafond, maar McCarthy stelde daar een hele reeks bezuinigingen in overheidsuitgaven tegenover. Biden weigerde hiermee akkoord te gaan, omdat de bezuinigingen een deel van zijn beleidsplannen onmogelijk zouden maken.