DSM heeft last van goedkope vitamines

Voedseltechnologiebedrijf DSM heeft in het eerste kwartaal behoorlijk last gehad van de lage prijzen voor vitamines. Die zorgden ervoor dat de omzet daalde. Gekoppeld aan nog altijd hoge prijzen voor ingrediƫnten ging ook de bedrijfswinst omlaag. De fusie met de Zwitserse smaak- en geurstoffenfabrikant Firmenich is bijna afgerond, waarmee het de laatste keer is dat DSM zelfstandig resultaten rapporteert. Bij de halfjaarcijfers gebeurt dat als DSM-Firmenich.

De totale omzet daalde met 6 procent tot 1,9 miljard euro. De takken Health, Nutrition & Care en Food & Beverage bleven qua omzet vrijwel gelijk. Daar verhoogde DSM de prijzen. Dat ging wel ten koste van de hoeveelheid producten die het bedrijf verkocht, maar uiteindelijk vond DSM winstgevendheid belangrijker dan verkoopvolume.

Bij de tak Animal Nutrition & Health, die zich richt op voedingssupplementen voor dieren, ging het minder. Door de lage prijzen die vitamines opbrengen en nog altijd weinig vraag uit China daalde de omzet hier met 11 procent.

De aangepaste bedrijfswinst, de winst voordat belastingen, rentebetalingen en afschrijvingen worden afgetrokken, daalde met bijna een kwart. Die kwam uit op 278 miljoen euro, maar was in hetzelfde kwartaal in 2022 nog 367 miljoen euro.

Co-bestuurders Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze geven aan in het tweede kwartaal nog geen verbetering te verwachten. Maar in de tweede jaarhelft denken ze wel dat de hoge prijzen voor grondstoffen zullen afnemen. Ook voorzien ze een toename van de vraag vanuit China en een stijging van de vitamineprijzen.