FNV: medewerkers kaasleverancier gaan staken

Werknemers van kaasbedrijf Bouter Cheese in Culemborg gaan vanaf woensdagavond staken, meldt FNV. De werknemers leggen zich volgens de vakbond niet neer bij het eindbod van de gezamenlijke kaaswerkgevers. Bouter Cheese levert onder meer diverse kazen aan Albert Heijn.

De onderhandelingen in de sector over een cao zijn onlangs stukgelopen omdat partijen geen overeenstemming wisten te bereiken over de loonsverhoging. De gezamenlijke kaaswerkgevers boden een loonsverhoging van 7 procent, maar dat vinden de bonden te weinig. FNV eist meer dan 14 procent.

“Het zijn nu juist de werknemers met de salarissen zoals die bij de kaaspakhuizen betaald worden die geen ruimte hebben om de hoge inflatie op te vangen binnen dat salaris”, zegt Ron Vos, bestuurder bij FNV. Het uurloon bedraagt volgens hem gemiddeld 15,19 euro op het niveau van de laagste schaaltreden en gemiddeld 16,65 op het niveau van de hoogste schaaltreden. “Een loonsverhoging die de inflatie compenseert is dan wel het minimale wat je zou moeten afspreken”, stelt Vos.

Bij het bedrijf werken 380 mensen.