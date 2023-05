HDN: starter steeds dominanter op hypotheekmarkt

Starters worden steeds dominanter op de hypotheekmarkt, constateert het Hypotheken Data Netwerk (HDN). In totaal werden ruim 31.500 hypotheken aangevraagd, 55 procent daarvan werd gedaan door starters. Een jaar eerder lag dat percentage nog rond de 45 procent.

HDN merkt wel op dat het aantal hypotheekaanvragen in april vorig jaar een stuk hoger lag, op ruim 54.500. Sinds die tijd is met name het aantal hypotheken dat wordt overgesloten “opgedroogd” als gevolg van de stijgende rentes, stelt het dataplatform. Het aandeel kopershypotheken nam daarentegen toe.

De gemiddelde waarde van de aangevraagde hypotheken is op jaarbasis teruggelopen. Het hypotheekbedrag voor een starter daalde ten opzichte van april vorig jaar met 6 procent tot gemiddeld iets meer dan 320.000 euro. De hypotheekaanvragen van doorstromers daalden met 10 procent tot een gemiddelde waarde van iets meer dan 339.000 euro.