Krant: onlinemediabedrijf Vice Media overweegt faillissement

Vice Media overweegt om een aanvraag in te dienen voor faillissement. Het Canadees-Amerikaanse onlinemediabedrijf was al op zoek naar een koper, maar bereidt zich nu ook voor op een faillissementsaanvraag in de komende weken. Dat meldde de krant The New York Times.

Vice Media, dat een tijdschrift, website, televisie- en filmproductiebedrijf en platenlabel omvat, is ook in Nederland actief. Het bekendste product van de mediagroep is het tijdschrift Vice. Het besluit om faillissement aan te vragen komt ongeveer een week na een ontslagronde bij het bedrijf en de annulering van het bekende nieuwsprogramma Vice News Tonight.

Vice, dat een kabelkanaal met dezelfde naam exploiteert en documentaires maakt voor zijn eigen kanaal en voor andere partijen, werd ooit gewaardeerd op 5,7 miljard dollar. Grote mediaconcerns als Walt Disney en Fox investeerden in het bedrijf. De grootste schuldhouder is de Amerikaanse vermogensbeheerder Fortress Investment Group, aldus de krant.

Een woordvoerder van Vice zei in een verklaring dat het bedrijf “bezig is met een uitgebreide evaluatie van strategische alternatieven”. “Het bedrijf, het bestuur en de belanghebbenden gaan door met het zoeken naar het beste pad voor het bedrijf.”

De snelle ondergang van het bedrijf onderstreept de uitdagingen waarmee digitale mediabedrijven worden geconfronteerd. Die hebben hebben het moeilijk doordat adverteerders snijden in hun uitgaven vanwege de onzekere economische vooruitzichten en hun marketingactiviteiten verschuiven naar Facebook, Google en TikTok. Diepgaandere journalistiek met veel eigen onderzoeksverhalen is vaak ook duurder dan andere vormen van digitale content, waardoor het een gemakkelijk doelwit is voor kostenbesparingen.

In de afgelopen weken heeft nieuwswebsite BuzzFeed al zijn nieuwsactiviteiten stopgezet en kondigde online-uitgever Insider aan ongeveer 10 procent van het personeel te ontslaan.