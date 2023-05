Moederbedrijf Burger King groeit door einde lockdowns

Het moederbedrijf van Burger King is in het eerste kwartaal flink gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. In het eerste kwartaal van vorig jaar waren er in verschillende landen, waaronder Canada en China, nog lockdowns vanwege corona van kracht. Ook heeft Restaurant Brands International de Russische franchiserestaurants van Burger King uit de vergelijking verwijderd. Dat deed het bedrijf omdat het niet meer in Rusland actief is.

De verkopen van alle Restaurant Brands, waar ook de Canadese koffieketen Tim Horton’s en fastfoodrestaurants Popeyes en Firehouse Subs toe behoren, ging met net geen 15 procent omhoog tot 9,8 miljard dollar. Omgerekend komt dat neer op zo’n 8,9 miljard euro. Tim Hortons groeide relatief het snelst, Firehouse Subs bleef achter. Dat bedrag is inclusief de verkopen bij franchiserestaurants.

In alleen de eigen restaurants bedroeg de omzet 1,6 miljard dollar. Daar bleef een nettowinst van 277 miljoen dollar van over.