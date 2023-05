Overleg vakbonden en VDL over Nedcar mislukt

Het overleg over een nieuw sociaal plan voor autofabriek Nedcar tussen de vakbonden en eigenaar VDL is mislukt. Dat heeft bestuurder Ron Peters van FNV Metaal dinsdag na afloop van besprekingen in Born laten weten.

Sinds vorige week spraken bonden en VDL met elkaar in het vooruitzicht van mogelijke massaontslagen later dit jaar. Begin volgend jaar loopt namelijk het contract met BMW voor de productie van MINI’s in de Limburgse autofabriek af. Er is geen zicht op een nieuw automerk dat het stokje zou kunnen overnemen. De toekomst van de 3800 werknemers ziet er dan ook niet goed uit, vrezen de vakbonden.

Volgens Peters weigerde VDL de vakbonden “ook maar één millimeter” tegemoet te komen. “We gaan onze leden raadplegen en acties voorbereiden”, aldus Peters. “Ik heb de directie gezegd: de woede onder het personeel is groot. Je loopt het risico dat ze er deze week wild uitlopen. Geef mij dan niet de schuld!”

VDL was niet direct bereikbaar voor commentaar.