RAI Amsterdam weer winstgevend na jaren van coronaverliezen

Evenementencentrum RAI Amsterdam heeft vorig jaar weer winst geboekt na miljoenenverliezen tijdens de coronajaren 2020 en 2021. De pandemie zorgde voor veel annuleringen van grote evenementen en internationale bezoekers konden moeilijker naar Amsterdam komen. Maar na februari 2022 waren de beperkingen zo goed als verdwenen en vonden veel inhaalevenementen plaats.

De omzet kwam vorig jaar uit op 118,2 miljoen euro, staat in het jaarverslag. Dat is ruim het dubbele van de opbrengsten in 2021. Daarop boekte het evenementencomplex een winst van 8,8 miljoen euro, tegenover een verlies van 2,4 miljoen euro in het voorgaande jaar.

“Van nul naar honderd in slechts een jaar. Dat is wat ons bedrijf meemaakte in 2022”, zegt topman Paul Riemens over vorig jaar. Volgens hem lag het aantal exposanten en bezoekers aan het einde van het jaar weer op het niveau van voor de coronacrisis. Ook tekenden organisatoren van een aantal grote evenementen voor een verlenging van hun contract met het Amsterdamse beurs- en congressencomplex.

In RAI Amsterdam vond onder andere de jaarlijkse conferentie voor media- en entertainmentbedrijven plaats, de International Broadcasting Convention. Die trok 37.000 bezoekers uit tientallen landen. In de voorgaande twee jaren kon die bijeenkomst niet doorgaan vanwege het hoge aantal coronabesmettingen.