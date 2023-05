Recordwinst voor Uber door vraag naar taxiritten en maaltijden

Techbedrijf Uber Technologies zag de vraag naar taxiritten en maaltijden die via zijn apps worden besteld sterk stijgen in het eerste kwartaal van dit jaar. De operationele winst schoot omhoog naar recordhoogte, van 168 miljoen dollar in het eerste kwartaal van vorig jaar, tot 761 miljoen dollar.

De omzet ging met 29 procent omhoog tot 8,8 miljard dollar (7,9 miljard euro). Uber profiteerde vooral van een toegenomen vraag naar reizen, nadat dit in de coronaperiode bijna stil was komen te liggen. Mensen stappen ook weer vaker in een taxi. Voor het grootste deel kwam de groei in het afgelopen kwartaal dan ook bij de taxidienst vandaan.

Financieel directeur Nelson Chai voorziet dat de winstgevendheid in het huidige tweede kwartaal verder toeneemt. De operationele winst komt volgens hem uit tussen de 800 miljoen en 850 miljoen dollar.