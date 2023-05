SBM Offshore omhoog op negatief Damrak, Shell flink omlaag

Maritiem dienstverlener SBM Offshore was dinsdag een opvallende stijger op een verder negatief Damrak. Het aandeel won 2,2 procent na een groot 10-jarig contract van het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil. De beurshandel in Amsterdam zakte aan het eind van de handel verder weg, onder invloed van een flink lagere opening van Wall Street. Daar zijn beleggers in afwachting van het Amerikaanse rentebesluit woensdag.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, sloot met een verlies van 1,9 procent op 743,94 punten. De MidKap moest de winst van eerder op de dag inleveren en eindigde 0,5 procent lager op 929,32 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,6 procent.

De stijgers in de AEX waren op één hand te tellen. De chipbedrijven Besi en ASMI gingen aan kop met winsten van respectievelijk 2,3 en 1,5 procent. Zij konden profiteren van een goed ontvangen kwartaalbericht van de Nederlandse chipproducent NXP.

DSM Firmenich was een van de grotere dalers met een verlies van 3,7 procent. Het voedseltechnologiebedrijf DSM had in het eerste kwartaal behoorlijk last van de lage prijzen voor vitamines. Die zorgden ervoor dat de omzet daalde. De bedrijfswinst nam ook af door de nog altijd hoge prijzen voor ingrediënten.

Beleggers reageerden daarnaast op de inflatiecijfers van de eurozone. De prijzen in de eurolanden stegen in april met 7 procent. Dat was iets sterker dan de 6,9 procent in maart. De kerninflatie, waarin de prijzen voor energie en voedsel niet worden meegenomen, liet daarentegen voor het eerst sinds juni vorig jaar een kleine afname zien. De inflatie speelt een grote rol bij het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat voor donderdag op het programma staat.

Shell werd 4,7 procent lager gezet. In Londen verloor branchegenoot BP 8,6 procent. Het Britse olie- en gasconcern behaalde afgelopen kwartaal minder winst dan eind 2022 door de gedaalde energieprijzen. De koersen van oliemaatschappijen werden ook gedrukt door een daling van de olieprijzen.

In de MidKap profiteerde bodemonderzoeker Fugro (plus 3,6 procent) van een positief analistenrapport van ABN AMRO, waarin het koersdoel werd verhoogd. De Britse bank HSBC steeg 5 procent dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers.

De euro was 1,0987 dollar waard, tegen 1,1036 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie daalde 4,8 procent in prijs tot 72,04 dollar. Brentolie werd 4,6 procent goedkoper op 75,68 dollar per vat.