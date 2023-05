Vrachtwagenverkoop stuwt omzet Volkswagen-dochter Traton

Traton, vrachtwagenbouwer en dochteronderneming van Volkswagen, heeft in het eerste kwartaal van 2023 meer vrachtwagens verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee boekte het bedrijf ook flink meer omzet. Wel was Traton terughoudend met het aannemen van nieuwe bestellingen, gezien het naar eigen zeggen goedgevulde orderboek.

Zo nam het aantal nieuwe bestellingen – voor vrachtwagens van merken als Scania, MAN en Navistar – af met 28 procent tot zo’n 68.500 voertuigen. Maar het aantal geleverde vrachtwagens in de maanden januari tot en met maart steeg daarentegen met een kwart. Die verkoop zorgde voor een omzetstijging van 31 procent, waarmee de inkomsten uit verkoop uitkwamen op ruim 11 miljard euro. Onder de streep bleef een operationele winst over van 834 miljoen euro, tegen 355 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2022.

Topman Christian Levin spreekt van een “zeer sterke start van 2023”. Dat geldt voor alle merken van Traton. “Een indrukwekkende prestatie”, aldus Levin. “We zullen er alles aan doen om het momentum dat we in het eerste kwartaal hebben opgedaan te benutten voor een succesvolle rest van het jaar.”

Door de resultaten verhoogt Traton de winstverwachting voor dit jaar. Oorspronkelijk ging het bedrijf nog uit van een winstmarge tussen de 6 en 7 procent, dat wordt nu een bandbreedte van 7 tot 8 procent. Zo rekent de vrachtwagenfabrikant voor de rest van dit jaar onder meer op een volume- en omzetstijging van 5 tot 15 procent.