Winst Tata Steel hard gedaald, walsprobleem IJmuiden drukt omzet

Het Indiase staalconcern Tata Steel heeft het afgelopen kwartaal een veel lagere winst geboekt dan een jaar eerder. De vraag naar staal in Europa zwakte af, maar de omzet op deze markt bleef ook achter door problemen met een koudwals van de staalfabriek in IJmuiden. Eerder dit jaar werd duidelijk dat Tata Steel Nederland niet aan alle leveringsverplichtingen kon voldoen vanwege dit probleem.

Tata Steel verkocht in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar in totaal voor 629,6 miljard roepie aan staal, omgerekend 7,1 miljard euro. Dat was 9 procent minder dan een jaar eerder, waarbij vooral in Europa de opbrengsten daalden door de vrees voor een recessie binnen de industrie. Volgens financieel topbestuurder Koushik Chatterjee liepen aanpassingen aan een koudwals in Nederland vertraging op, wat de omzet drukte. Tegelijkertijd daalden de staalprijzen en zijn de kosten voor steenkool gestegen, waardoor de nettowinst met 83 procent afnam tot omgerekend 189,8 miljoen euro.

Tata Steel greep enkele jaren geleden in bij zijn Europese divisie, waarbij de Nederlandse activiteiten werden losgekoppeld van de slecht presterende Britse onderdelen. Het Indiase moederbedrijf waarschuwde dat de financiƫle positie van zijn staalfabriek in het Verenigd Koninkrijk waarschijnlijk steeds penibeler zou worden. Het concern onderhandelt met de Britse regering over financiƫle steun om zijn Britse onderdeel te vergroenen.