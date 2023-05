Aandeelhouders Unilever stemmen tegen beloning topman

Een meerderheid van de aandeelhouders heeft op de jaarvergadering van Unilever tegen de beloning voor topman Alan Jope gestemd. Unilever stelde als vergoeding voor zijn werk in 2022 bijna 5,4 miljoen euro voor, ongeveer een tiende meer dan in 2021.

Op de aandeelhoudersvergadering stemde iets meer dan 58 procent tegen het beloningsvoorstel. Het gaat om een adviserende stem, dus in principe is de beloning niet definitief van de baan. Maar Unilever belooft in gesprek te gaan met kritische aandeelhouders om over de vervolgstappen te beslissen, schrijft het bedrijf.

De voorgestelde beloning bestaat uit een jaarsalaris van bijna 1,7 miljoen euro en 3,7 miljoen euro aan bonussen. De helft van die bonussen krijgt hij pas na drie jaar uitbetaald in aandelen. Tot zijn vertrek bij Unilever heeft de Schot recht op een basissalaris en komt hij in aanmerking voor bonussen. Financieel topbestuurder Graeme Pitkethly zou er ook op vooruit zijn gegaan volgens de beloningsplannen. Zijn totale beloning voor 2022 komt uit op 3,8 miljoen euro, tegenover 3,4 miljoen euro in 2021.

In juli treedt de Nederlander Hein Schumacher aan als topman bij Unilever. Om zijn komst te vergemakkelijken wilde Unilever hem compenseren voor de variabele vergoedingen die hij misloopt bij zijn oude werkgever, FrieslandCampina. Daarvoor krijg hij 930.000 euro in aandelen. Zijn vaste jaarsalaris zal met ruim 1,8 miljoen euro hoger zijn dan dat van Jope.

Unilever deed begin 2022 een mislukt bod op de consumententak van GSK. Beleggers schrokken erg van die overnamepoging en zetten het aandeel Unilever toen fiks lager.