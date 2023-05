Airbus verdiende minder door trage leveringen

Airbus heeft in het eerste kwartaal minder omzet en winst behaald doordat de vliegtuigbouwer minder vliegtuigen kon afleveren. Het bedrijf heeft nog altijd last van leveringsproblemen die daarvoor zorgden. Maar Airbus verwacht wel dat het aan zijn eerder uitgesproken verwachtingen kan voldoen. Het aantal afgeleverde vliegtuigen zal dan ook toenemen in de tweede helft van het jaar.

Veel leveranciers van Airbus hebben last van personeelsbezetting. Na de coronapandemie kunnen veel ondernemingen niet meer genoeg werknemers vinden. Daardoor worden onderdelen, maar ook ruwe materialen soms in kleinere aantallen of later geleverd dan Airbus zou willen.

Toch zijn er ook langduriger problemen. Zo wordt de nieuwe vrachtversie van de A350 pas op zijn vroegst in 2026 in gebruik genomen, later dan de vliegtuigbouwer eerder voorzag.

Behalve problemen met de leveringsketen hadden ook wisselkoersen invloed op de winst van Airbus. Het bedrijf moest een voorziening nemen van 360 miljoen euro omdat aanbetalingen in dollars minder waard werden ten opzichte van de euro.

De omzet van Airbus daalde van 12 miljard euro in het eerste kwartaal van vorig jaar naar 11,8 miljoen euro in de eerste periode van dit jaar. De nettowinst zakte naar 466 miljoen euro. Dat was een jaar geleden nog 1,2 miljard euro.