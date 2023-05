Ajay Banga definitief nieuwe president van Wereldbank

Ajay Banga wordt de nieuwe president van de Wereldbank. De 63-jarige oud-topman van Mastercard werd woensdag door de uitvoerende bestuurders van het instituut verkozen voor een termijn van vijf jaar. Die gaat begin juni in.

Banga wordt de opvolger van David Malpass, die in februari onverwachts bekendmaakte te vertrekken na meer dan vier jaar van zijn termijn te hebben volbracht. Het is niet duidelijk waarom hij voortijdig vertrok bij ’s werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking. Malpass gaf alleen aan “nieuwe uitdagingen” aan te willen gaan.

Malpass was voorgedragen door de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump. Afgelopen herfst kwam hij onder vuur te liggen van het Witte Huis nadat hij had geweigerd te zeggen dat hij de wetenschappelijke consensus over klimaatverandering steunde. Later verontschuldigde hij zich hiervoor.

Banga was de enige kandidaat. De Verenigde Staten bepalen traditiegetrouw wie de topman van de Wereldbank wordt. Zusterorganisatie IMF wordt volgens diezelfde traditie door een Europeaan geleid.

Maar de voordracht van de tot Amerikaan genaturaliseerde IndiĆ«r zorgde ook voor kritiek van internationale actiegroepen. Zij zijn niet blij dat iemand van Wall Street leider wordt van een instituut dat armoedebestrijding als hoofddoel heeft. “Niets in Banga’s cv geeft het vertrouwen dat hij de Wereldbank zal laten wegdraaien van neokolonialisme”, zei directeur Jeff Hauser van het Revolving Door Project, een groep die de macht van grote bedrijven wil tegengaan.