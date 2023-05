Autoconcern Stellantis boekt meer omzet door hogere prijzen

Autoconcern Stellantis, het moederbedrijf van merken als Opel, Peugeot, Jeep en Fiat, zag de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar stijgen. De autofabrikant, die in 2021 is ontstaan uit de fusie tussen Peugeot en Fiat Chrysler, profiteerde daarbij van hogere verkoopprijzen voor zijn modellen. Ook namen de problemen in de toeleveringsketen af waardoor meer voertuigen afgeleverd konden worden.

De omzet steeg afgelopen kwartaal met 14 procent tot dik 47 miljard euro, mede dankzij meer leveringen van modellen zoals de Jeep Compass. De verkopen vielen daarmee hoger uit dan kenners hadden verwacht. Stellantis, dat ook eigenaar is van automerken als Alfa Romeo, Citro├źn, Maserati, Dodge en Lancia, bevestigde opnieuw de vooruitzichten voor het hele jaar.

Het concern, dat zijn hoofdkantoor in Hoofddorp heeft, kampte in de afgelopen tijd met name in Europa met logistieke problemen. Zo zaten duizenden auto’s vast bij een fabriek in het Franse Sochaux wegens een tekort aan transporttreinen. Inmiddels is de voorraad nieuwe voertuigen teruggekeerd naar meer normale niveaus. De leveringen namen tijdens het kwartaal met 7 procent toe. Dat kwam mede doordat de beschikbaarheid van computerchips, die veelvuldig worden gebruikt in auto’s, verbeterde.

Ondanks de stijgende kosten van levensonderhoud door de hoge inflatie en de hogere rentetarieven houdt de vraag naar auto’s “goed stand in Europa”, zei financieel directeur Richard Palmer, die het bedrijf in juli na twee decennia zal verlaten. De grootste uitdaging blijft volgens Palmer de uitvoering van bestellingen. “We hebben het capaciteitsniveau op belangrijke logistieke trajecten verbeterd en vooruitgang geboekt met de integratie van IT-systemen, wat ons zal helpen tot halverwege het jaar”, aldus Palmer.

Naarmate de problemen in de toeleveringsketen afnemen, zullen autofabrikanten naar verwachting wel moeite hebben om de hogere verkoopprijzen vast te houden. Ook heeft de Amerikaanse rivaal Tesla al een reeks van prijsverlagingen van zijn modellen doorgevoerd om de verkoop aan te jagen. Volgens Palmer waren de prijzen in het eerste kwartaal “relatief stabiel”. “We hebben momenteel een goede orderportefeuille in Europa, dus de prijzen op korte termijn zouden ook relatief stabiel moeten blijven, maar dat hangt ook af van de nieuwe orders.”