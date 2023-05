Kwartaalcijfers en Amerikaans rentebesluit centraal op Damrak

Beleggers op de Amsterdamse beurs verwerken woensdag onder meer de kwartaalberichten van informatieleverancier Wolters Kluwer, verlichtingsbedrijf Signify en roestvrijstaalmaker Aperam. Ook buiten het Damrak openden veel grote bedrijven als postbedrijf Deutsche Post, luchtvaartbedrijf Lufthansa en de bank BNP Paribas de boeken. Op de aandelenmarkten wordt echter vooral uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat na sluiting van de Europese beurshandel bekend wordt gemaakt.

Algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente opnieuw met een kwart procentpunt zal verhogen om de inflatie te bestrijden. Beleggers zijn dan ook met name benieuwd wat centralebankpresident Jerome Powell gaat zeggen over de rentestappen in de toekomst.

De AEX-index koerst af op een licht positief begin, na de flinke koersdaling een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine plussen openen. De Aziatische aandelenmarkten gingen woensdag flink omlaag. De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds 1,9 procent kwijt door stevige koersverliezen bij de Chinese techbedrijven. In Tokio en Shanghai hadden beleggers een vrije dag.

Wolters Kluwer boekte afgelopen kwartaal 5 procent meer omzet. Topvrouw Nancy McKinstry sprak van een goede start van het jaar, waarin de prestaties min of meer in lijn lagen met de verwachtingen. Ook handhaafde het concern zijn verwachtingen voor het hele jaar.

Signify zag de omzet afgelopen kwartaal dalen door een aanhoudende zwakke consumentenvraag naar zijn lampen. Ook de nettowinst nam flink af. Volgens topman Eric Rondolat lagen de resultaten min of meer in lijn met de verwachtingen van het bedrijf. De topman verwacht dat de marktomstandigheden in de eerste jaarhelft nog uitdagend zullen blijven, maar rekent wel op een herstel in de tweede helft van het jaar.

Ook topman Timoteo Di Maulo van Aperam sprak van een uitdagend eerste kwartaal, waarin de roestvrijstaalmaker het bedrijfsresultaat licht zag dalen. Het bedrijf zelf had vooraf gerekend op een stijging van het resultaat. Voor het huidige kwartaal rekent Aperam op een licht hoger resultaat ten opzichte van het eerste kwartaal.

De euro was 1,0987 dollar waard, tegen 1,0987 dollar een dag eerder. De olieprijzen toonden enige stabilisatie na de flinke daling op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent in prijs tot 71,56 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent goedkoper, op 75,25 dollar per vat.