Lufthansa: winst stijgt tot boven niveau voor coronapandemie

Luchtvaartmaatschappij Lufthansa voorziet dat de winst in het huidige tweede kwartaal boven het niveau van voor de coronapandemie in 2019 uitkomt als gevolg van een sterke vraag naar vliegreizen. De operationele winst komt naar verwachting boven de 754 miljoen euro uit, maakte het Duitse concern bekend. Dat is meer vergeleken met het tweede kwartaal van 2019.

In het eerste kwartaal nam het operationele verlies met meer dan de helft af tot 273 miljoen euro. De omzet schoot met 40 procent omhoog tot 7 miljard euro.

“De aanhoudend sterke vraag geeft ons vertrouwen voor de komende maanden”, zegt financieel directeur Remco Steenbergen. “Het zomerseizoen zal een grote bijdrage leveren aan het behalen van onze doelstellingen voor 2023.” Lufthansa houdt vast aan zijn vooruitzichten voor een verdere “aanzienlijke verbetering” van de operationele winst.