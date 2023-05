Milieudefensie teleurgesteld in optreden Unilever op vergadering

Milieudefensie is “teleurgesteld” in de reactie van Unilever op vragen van de organisatie tijdens de aandeelhoudersvergadering van de voedings- en verzorgingsmiddelenfabrikant. Het bestuur antwoordde niet met een ‘ja’ of ‘nee’ op de vraag of de CO2-uitstoot in 2030 minstens 45 procent lager zal liggen dan in 2019. Die vermindering is volgens Milieudefensie een harde voorwaarde om te voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs.

“Het was een heel teleurstellend antwoord vanuit de board. We hebben geen ‘ja’ gekregen, maar wel een hele uitleg over wat ze allemaal wel doen”, zegt Winnie Oussoren, die namens de jongerenafdeling van Milieudefensie aanwezig was. Sympathisanten van Milieudefensie stelden dezelfde klimaatvraag volgens haar schattingen zeker dertig keer. “We kregen te horen dat we volgend jaar maar terug moeten komen voor het antwoord, maar we hebben helemaal geen jaar de tijd, want we zitten midden in de klimaatcrisis.”

Volgens Oussoren was de sfeer tussen activistische aandeelhouders en het bestuur vriendelijk. Maar sommige andere aandeelhouders reageerden juist boos. “Iemand riep dat ik een stomme twintigjarige ben die er niets van snapt. Dat was jammer.”

Milieudefensie valt vooral over de plannen die Unilever nu heeft voor de uitstoot van leveranciers van grondstoffen en consumenten, de zogeheten scope 3-emissies. Volgens de organisatie doet het bedrijf achter merken als Dove, Axe, Ola en Calvé niet genoeg om die uitstoot de komende zeven jaar terug te dringen, terwijl deze emissies goed zijn voor het overgrote deel van de uitstoot waar Milieudefensie Unilever verantwoordelijk voor houdt.

Unilever zelf beloofde eind dit jaar met een vernieuwd klimaatplan te komen. Daarover zouden aandeelhouders volgend jaar kunnen stemmen. In de huidige plannen wil Unilever in 2030 geen CO2 meer uitstoten met zijn eigen fabrieken en activiteiten. Negen jaar later wil Unilever dat de uitstoot binnen zijn gehele leveringsketen, dus inclusief leveranciers, per saldo op nul uitkomt.

Maar Milieudefensie is ook ontevreden over de samenwerking van Unilever met het Science Based Targets Initiative, dat van veel bedrijven de klimaatingrepen toetst. Die organisatie zou geen bindende eisen stellen aan de scope 3-emissies.