Oliebedrijf TotalEnergies klaagt Greenpeace aan om milieurapport

De Franse olie- en gasmaatschappij TotalEnergies heeft milieuorganisatie Greenpeace aangeklaagd vanwege beweringen die onjuist zouden zijn. Ook het adviesbureau Factor-X moet zich voor de rechter verantwoorden. Die twee organisaties schreven in een kritisch milieurapport dat TotalEnergies een veel te lage CO2-uitstoot opgaf voor 2019, maar het energieconcern noemt die beschuldigingen onwaar.

In de civiele rechtszaak eist TotalEnergies dat Greenpeace en Factor-X de publicatie intrekken en er niet langer naar verwijzen. Ook wil het bedrijf dat de rechter Greenpeace en Factor-X een boete van 2000 euro oplegt voor iedere dag dat ze dit niet doen, plus een symbolische schadevergoeding van 1 euro.

De eerste zitting zal op 7 september plaatsvinden in Parijs. De inhoudelijke behandeling duurt waarschijnlijk maanden.

Greenpeace en Factor-X schreven in het rapport dat TotalEnergies in 2019 ruim 1,6 miljard ton CO2 en andere broeikasgassen uitstootte, maar slechts 455 miljoen ton meldde in zijn verslagen. TotalEnergies verzette zich fel tegen de aantijgingen en zegt dat de organisaties bepaalde uitstoot dubbel hebben geteld.

“Dit is een principekwestie en een oordeel van de rechter weerhoudt Greenpeace er niet van om kritisch te blijven op ons en onze klimaatstrategie, maar het herinnert hen eraan dat voor het publieke debat over zulke belangrijke onderwerpen nauwkeurigheid en goed vertrouwen nodig zijn”, verklaarde TotalEnergies. Maar Greenpeace stelt dat het olieconcern de milieuorganisatie monddood wil maken in de aanloop naar zijn aandeelhoudersvergadering. Daar zullen activisten het bestuur vragen om meer te doen tegen klimaatverandering.