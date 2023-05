Opnieuw stakers bij distributiecentra Albert Heijn

Medewerkers van distributiecentra van Albert Heijn hebben zich woensdag opnieuw bij de poorten van hun werkplek verzameld, waarmee de stakingen bij het supermarktconcern doorgaan. Dat meldt FNV-bestuurder Levin Zühlke-Van Hulzen. Hij blijft erbij dat het loonbod van 10 procent dat Albert Heijn dinsdag deed “een belangrijke stap” was, maar dat er pas weer gepraat kan worden als de verslechtering van de arbeidsomstandigheden voor nieuwe medewerkers van tafel gaat.

De impact van de stakingen is het grootst in vier van de zes distributiecentra van Albert Heijn. Op die locaties doen ook uitzendkrachten “in groten getale mee”, zegt Zühlke-Van Hulzen. Dat zijn de centra in Tilburg, Zwolle, Pijnacker en Geldermalsen. Volgens de vakbondsbestuurder doen zij mee omdat zij meer roosterzekerheid willen. Ook daarover wil de bond met Albert Heijn in gesprek.

Ondertussen wordt de impact van de stakingen steeds zichtbaarder in de supers van Albert Heijn. Vaak valt het op dat bijvoorbeeld de groente- en fruitschappen en de broodrekken veel leger zijn dan normaal. Ook komt het voor dat mensen langer houdbare producten mislopen.

De supermarktketen deed de vakbonden dinsdag een bod van 10 procent loonsverhoging. Maar een van de voorwaarden om verder te praten is dat de arbeidsvoorwaarden voor nieuwe medewerkers niet mogen verslechteren, stellen de bonden. Zo wil Albert Heijn bijvoorbeeld de zondagtoeslag verlagen. “Wij verwachten een verhoging in combinatie met geen verslechtering”, aldus Zühlke-Van Hulzen.

Een woordvoerster van Albert Heijn benadrukt dat de deur voor een gesprek nog altijd openstaat. “We willen graag in gesprek, de uitnodiging ligt er”, meldt de zegsvrouw.