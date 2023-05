Schiphol wil om stikstofrechten opgekochte boerderijen verkopen

Schiphol wil de boerderijen die de luchthaven de afgelopen maanden opkocht vanwege de stikstofrechten weer van de hand doen. “Uiteraard zonder de uitstootrechten”, geeft een woordvoerder van de luchthaven aan. Schiphol kocht de boerderijen om de eigen milieuvergunning te krijgen en ook om de kans op de opening van Lelystad Airport te vergroten.

In totaal kocht Schiphol twaalf boerderijen op. Die bevinden zich in Noord- en Zuid-Holland en in Utrecht. In totaal kostte dat de luchthavenuitbater zo’n 25 miljoen euro.

Schiphol bleek in 2020 al jaren zonder de benodigde milieuvergunning te opereren. Die heeft de luchthaven nog altijd niet, maar om aan de voorwaarden te voldoen kocht Schiphol dus extra uitstootrechten voor stikstof op. Dat deed Schiphol “met tegenzin”, aldus de woordvoerder.

De stap leidde ook tot maatschappelijke onrust, met name omdat de overheid de stikstofuitstoot terug wil dringen. Maar vanwege het trage proces en de onduidelijkheid over de voorwaarden konden provincies of het Rijk niet zelf de boerderijen opkopen en de stikstofruimte van de markt halen. Schiphol is volgens cijfers van de overheid al de op een na grootste uitstoter van stikstofoxiden van Nederland.