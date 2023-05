Wilde staking uitgebroken bij Nedcar

Bij autofabriek VDL Nedcar in Born is een wilde staking uitgebroken. Volgens voorzitter Abdel Lahssaini van de ondernemingsraad (or) zouden woensdagochtend zo’n 2000 werknemers het bedrijf verlaten hebben en aan de poort staan.

Ook een vakbondsbestuurder van FNV Metaal zou aanwezig zijn, evenals een afvaardiging van de directie. “De hele fabriek ligt plat”, aldus Lahssaini.

Dinsdag waarschuwden vakbonden en or al voor wilde acties na het mislukken van de onderhandelingen over een sociaal akkoord tussen bonden en VDL.

Sinds vorige week spraken bonden en VDL met elkaar in het vooruitzicht van mogelijke massaontslagen later dit jaar. Begin volgend jaar loopt namelijk het contract met BMW voor de productie van MINI’s in de Limburgse autofabriek af. Er is geen zicht op een nieuw automerk dat het stokje zou kunnen overnemen. De toekomst van de 3800 werknemers ziet er dan ook niet goed uit, vrezen de vakbonden.

Beide partijen maken elkaar verwijten over het mislukken van de onderhandelingen. Volgens VDL stellen de bonden onrealistische eisen rond een sociaal plan, volgens de bonden weigert VDL hen tegemoet te komen en serieus te nemen. Onderhandelaars van CNV en FNV zeiden dinsdag dat de fabriek op sluiting af koerst.