Wolters Kluwer stijgt op herstellend Damrak, Signify onderuit

Wolters Kluwer behoorde woensdag tot de stijgers op de Amsterdamse beurs, die wat wist te herstellen na het zware verlies een dag eerder. De informatieleverancier boekte afgelopen kwartaal meer omzet. Topvrouw Nancy McKinstry sprak van een goede start van het jaar, waarin de prestaties min of meer in lijn lagen met de verwachtingen. Ook handhaafde het concern zijn verwachtingen voor het hele jaar.

Bij de middelgrote bedrijven vielen de resultaten van Signify (min 6,6 procent) daarentegen niet in de smaak bij beleggers. De lampenproducent, bekend van de slimme Hue-lampen, zag de omzet en winst afgelopen kwartaal dalen door een aanhoudende zwakke consumentenvraag naar zijn lampen. Topman Eric Rondolat verwacht dat de marktomstandigheden in de eerste jaarhelft nog uitdagend zullen blijven, maar rekent wel op een herstel in de tweede helft van het jaar.

Op de beurzen wordt vooral uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve. Algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente opnieuw met een kwart procentpunt zal verhogen om de inflatie te bestrijden. Het zal de tiende verhoging op rij zijn. Op de financiƫle markten wordt gehoopt dat dit voorlopig de laatste keer zal zijn dat de Fed de rente verhoogt.

De AEX-index op het Damrak noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 747,38 punten. Een dag eerder zakte de hoofdindex nog 1,9 procent. De MidKap daalde 0,5 procent tot 925,13 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,5 procent.

Fusiebedrijf DSM Firmenich toonde herstel en was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 2 procent. Een dag eerder zakte het aandeel nog 3,7 procent na tegenvallende resultaten van voedseltechnologiebedrijf DSM. Olie- en gasconcern Shell klom 1 procent na de koersval van bijna 5 procent op dinsdag. Wolters Kluwer won 0,7 procent.

In de MidKap verloor Aperam 2,7 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. Topman Timoteo Di Maulo sprak van een uitdagend eerste kwartaal, waarin de roestvrijstaalmaker het bedrijfsresultaat licht zag dalen.

In Frankfurt zakte Lufthansa 5,5 procent na een tegenvallend kwartaalbericht van de Duitse luchtvaartmaatschappij. Concurrent Air France-KLM verloor dik 5 procent in Amsterdam.

De euro was 1,1033 dollar waard, tegen 1,0987 dollar een dag eerder. De olieprijzen toonden enige stabilisatie na de flinke daling op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent in prijs tot 71,50 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 75,27 dollar per vat.