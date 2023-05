Zwakke vraag naar lampen drukt op omzet Signify

Lampenproducent Signify heeft zijn omzet en winst in het eerste kwartaal van 2023 op jaarbasis zien dalen. De voormalige verlichtingstak van Philips, bekend van de slimme Hue-lampen, hield al rekening met een aanhoudende zwakke vraag van onder meer consumenten.

De omzet daalde in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar met iets meer dan 6 procent, tot bijna 1,7 miljard euro. Onder de streep bleef een nettoresultaat over van 28 miljoen euro, bijna 68 procent minder. Die daling schrijft Signify toe aan de lagere omzet in combinatie met de hogere financiƫle lasten.

Ook voor het huidige kwartaal verwacht Signify nog uitdagingen, maar het bedrijf gaat uit van een verbetering in de tweede helft van dit jaar. Het is de bedoeling dat de vaste kosten verder omlaag worden gebracht, een van de dingen waar topman Eric Rondolat nu al verbetering in ziet. Hij zegt dat Signify onder meer daarom nog wel vasthoudt aan de eerder gestelde doelstellingen voor dit jaar.

Daaronder valt onder meer een marge van 10,5 tot 11,5 procent voor de aangepaste winst, voor aftrek van onder meer belastingen en rente. Voor het afgelopen kwartaal lag die marge nog op 8,9 procent, tegen 10,5 procent in dezelfde periode een jaar geleden.