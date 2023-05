185 investeerders eisen radicalere aanpak terugdringen plastic

Een groep van 185 investeerders, waaronder Achmea, Triodos en PME Pensioenfonds, eist dat bedrijven een “radicalere aanpak” volgen voor het verminderen van hun afhankelijkheid van kunststoffen. De oproep is vooral gericht op grootverbruikers van plastic in de voedingsindustrie zoals Ahold Delhaize, Unilever en Coca-Cola, meldt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).

“Bedrijven moeten hun verbruik van plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik aanzienlijk verminderen, systemen voor hergebruik van verpakkingen implementeren, gevaarlijke chemicaliĆ«n in plastic uitfaseren en pleiten voor – en niet tegen – beleid ter ondersteuning van deze acties”, stelt de organisatie.

De investeerders waarschuwen in een gezamenlijke verklaring dat de hele levenscyclus van plastic een “serieuze en groeiende bedreiging” vormt voor het milieu, het klimaat, de biodiversiteit, mensenrechten en de volksgezondheid. Daarbij bedragen de geschatte kosten voor de samenleving van plasticvervuiling meer dan 100 miljard dollar per jaar. Het gaat om kosten van schoonmaak, aantasting van ecosystemen, kortere levensverwachting en medische behandelingen.

Volgens de VBDO ligt er tussen de 75 miljoen en 199 miljoen ton plastic in de oceaan. Het probleem gaat echter veel verder dan de gevolgen voor het maritieme milieu. Zo leveren alle stappen in de levenscyclus van wegwerpplastic een grote uitstoot van broeikasgassen op. Die levenscyclus is ook “onlosmakelijk verbonden met de groeiende bezorgdheid over blootstelling aan giftige chemicaliĆ«n”.