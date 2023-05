Air France-KLM praat met investeerder Apollo over lening

Air France-KLM praat met investeerder Apollo Global Management over een nieuwe lening van 500 miljoen euro. De geldschieter zou dat geld steken in een apart bedrijf dat beschikt over reserveonderdelen voor vliegtuigen.

Vorig jaar sloten het luchtvaartconcern en Apollo al een vergelijkbare overeenkomst voor een aantal reservemotoren voor vliegtuigen. Daarbij kreeg Apollo in de eerste drie jaar 6 procent rente over de lening waarna het rentepercentage in de volgende jaren zou toenemen. Air France-KLM kan die investering na drie jaar op ieder moment afbetalen.

Door de lening vorm te geven als een investering in een samenwerkingsverband dat onderdelen bezit, wordt de balans van Air France-KLM versterkt. Bovendien hoeft het luchtvaartconcern geen nieuwe aandelen als onderpand uit te geven waardoor de bestaande aandeelhouders hun belang niet zien verwateren.

Het is niet bekend wanneer Air France-KLM en Apollo verwachten dat de exclusieve gesprekken in een deal uitmonden.