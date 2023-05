Albert Heijn en bonden weer om de tafel, stakingen opgeschort

Albert Heijn en CNV en FNV gaan binnenkort weer met elkaar om de tafel over een nieuwe cao voor distributiemedewerkers. De nieuwe gespreksronde, die volgens de bonden op initiatief van het supermarktconcern plaatsvindt, is voor CNV en FNV voldoende reden de stakingen tijdelijk op te schorten.

Volgens CNV-bestuurder Roel van Riezen schrijft Albert Heijn in de uitnodiging bereid te zijn 10 procent loonsverhoging te betalen én alle voorgestelde verslechteringen van tafel te halen. “Dat is voor ons voldoende reden de mensen op te roepen donderdagochtend weer aan het werk te gaan.”

De handreiking voor een nieuw gesprek kwam woensdagavond. “Dankzij de druk van alle stakers was Albert Heijn uiteindelijk bereid onze eisen om weer aan tafel te komen in te willigen”, zegt Van Riezen. “Ik verwacht dat we er wat de overige punten betreft straks snel uit zijn.”

De partijen gaan maandag waarschijnlijk weer met elkaar in gesprek.

De impact van de stakingen bij de distributiecentra, die vorige week zondag begonnen, werden steeds zichtbaarder in de supermarkten van Albert Heijn. De groente- en fruitschappen en de broodrekken waren vaak veel leger dan normaal. Ook kwam het voor dat mensen langer houdbare producten misliepen.