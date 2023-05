Banken PacWest en First Horizon onderuit op Wall Street

De regionale Amerikaanse banken stonden donderdag flink onder druk op aandelenbeurzen in New York. Beleggers blijven bezorgd over de financiƫle situatie van de kleinere banken, na het omvallen van drie branchegenoten in de afgelopen twee maanden. Zo verloor PacWest ruim 46 procent. De bank liet weten gesprekken te voeren met verschillende investeerders en alle strategische opties te onderzoeken.

First Horizon raakte 38 procent aan beurswaarde kwijt. De Canadese bank Toronto-Dominion (TD) verklaarde in overleg met First Horizon af te zien van de geplande overname vanwege de onzekerheid of de deal zal worden goedgekeurd door de autoriteiten. TD kondigde in februari vorig jaar aan First Horizon te kopen voor 13,4 miljard dollar. Een woordvoerder van First Horizon benadrukte dat het afblazen van de deal niets te maken heeft met de onrust in de sector. Andere regionale banken als Western Alliance en Zions Bancorp verloren tot 16,7 procent.

Beleggers kauwden daarnaast nog na op het rentebesluit van de Federal Reserve. De centrale bank verhoogde woensdag voor de tiende keer op rij de rente. De Fed liet wel doorschemeren dat dit mogelijk de laatste verhoging zou zijn. Een renteverlaging zit er volgens Fed-president Jerome Powell echter voorlopig nog niet in. Ook pleitte Powell voor strengere regels en toezicht voor de regionale banken.

De algehele stemming op Wall Street bleef terughoudend, na de verliesbeurt een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent lager op 33.342 punten. De brede S&P 500 daalde eveneens 0,2 procent tot 4081 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor ook 0,2 procent op 11.996 punten.

Apple zakte 1,5 procent. De iPhone-maker maakt na sluiting van de beurshandel resultaten van het afgelopen kwartaal bekend. Traditiegetrouw is dat een wat mindere periode voor het techbedrijf. Eind vorig jaar kampte Apple echter met productieproblemen waardoor het in de belangrijke feestdagenperiode niet aan alle vraag kon voldoen. Mogelijk dat een deel van die verkopen zijn doorgeschoven.

Alibaba steeg 1,1 procent. Het Chinese tech- en webwinkelconcern, dat ook een notering heeft op Wall Street, overweegt om zijn internationale online winkeldivisie apart naar de Amerikaanse beurs te brengen. Daaronder vallen AliExpress en Lazada.

De euro bleef vrijwel ongewijzigd op 1,1039 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 68,70 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 72,65 dollar per vat.