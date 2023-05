Blik op productieproblemen en inflatie bij cijfers Apple

Techconcern Apple opent de boeken over de eerste drie maanden van dit jaar, het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar. Traditiegetrouw is dat een mindere periode voor het bedrijf achter de iPhone en de Apple Watch, maar door productieproblemen kon Apple in de feestdagenperiode niet aan alle vraag voldoen. Mogelijk kon een deel van die verkopen doorschuiven.

De productieproblemen waar Apple last van had aan het einde van vorig jaar zullen wel zijn opgelost. Die hadden voor een groot deel te maken met een corona-uitbraak in een fabriek in China waar iPhones in elkaar worden gezet. Sindsdien heeft China echter het coronabeleid aangepast en is er geen sprake meer van lockdowns en quarantaines bij uitbraken.

Daarnaast had Apple last van de afkoelende economie. Daar is nog altijd sprake van en in de Verenigde Staten wordt veel gepraat over een mogelijke recessie. In Europa daarentegen is die angst wat weg aan het ebben en in China, een belangrijke markt voor Apple, trekt de economie na de heropening weer aan. Al gaat dat nog wel met horten en stoten.

Verder kon Apple profiteren van nieuwe MacBook-laptops die in januari werden geïntroduceerd. Ook de dienstentak, die alles omvat van Apple Pay tot muziekstreamingabonnementen en verlengde garantie, kende een aantal nieuwe producten. Zo biedt Apple in de VS uitgesteld betalen aan. Ook kunnen klanten met een Apple creditcard daar sinds kort een spaarrekening bij openen. Die laatste dienst werd evenwel pas na afloop van het kwartaal geïntroduceerd.