Britse spoormedewerkers geven fiat voor meer stakingen op spoor

Spoorwegmedewerkers in Groot-Brittannië staan achter het idee voor meer stakingsacties. Dat zegt de Britse vakbond RMT na een stemming onder vakbondsleden. Die uitslag maakt de weg vrij voor een periode van zes maanden met nieuwe stakingen, in een loonconflict met werkgevers dat al een tijd gaande is.

De vakbond heeft na de stemmingen nog geen nieuwe stakingsdata aangekondigd. Secretaris-generaal van de vakbond Mick Lynch spreekt van een “duidelijk signaal aan de werkgevers dat de enorme woede onder spoorwegarbeiders zeer reëel is”. Hij vult aan dat werkgevers “de realiteit onder ogen moeten zien en betere voorstellen moeten doen”. Duizenden spoorwegmedewerkers waren al van plan om op 13 mei te gaan staken. Die aankondiging werd vorige week al gedaan nadat de vakbond een nieuw loonvoorstel had verworpen.

Een woordvoerder van de Rail Delivery Group, die de spoorwegmaatschappijen vertegenwoordigt, noemt de uitslag van de stemming “teleurstellend”. “We roepen het bestuur van de RMT op om snel opnieuw na te denken en het akkoord – dat garanties biedt voor werkzekerheid en een loonsverhoging tot 13 procent – aan een democratische stemming te onderwerpen, zodat de leden eindelijk hun zegje kunnen doen”, aldus de woordvoerder.

Naast de spoorwegmedewerkers kondigden Britse machinisten vorige week al drie stakingsdagen aan in mei en juni. Maar ook buiten het spoor is er onvrede over arbeidsvoorwaarden. Zo zijn leraren, artsen, verpleegkundigen en ambtenaren eveneens verwikkeld in een loonconflict. Zij willen meer salaris, aangezien de inflatie in Groot-Brittannië met 10 procent rond het hoogste niveau in 40 jaar tijd schommelt.