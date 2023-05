Brussel: treed harder op tegen illegaal streamen van sport

De Europese Commissie roept EU-landen op meer werk te maken van de strijd tegen illegale uitzendingen van sportwedstrijden. Mediabedrijven en sportbonden dringen al langer aan op ingrijpen tegen die praktijk, die hun jaarlijks miljarden euro’s kost.

Het is nu nog vaak onbegonnen werk om onlinezendpiraten aan te pakken. Voordat een website met een clandestiene uitzending is opgemerkt en er toestemming is om die te blokkeren is de wedstrijd soms afgelopen en is het leed al geleden. Piraten wijken bovendien vaak moeiteloos uit naar een andere, identieke website en gaan daar weer verder.

Internetproviders moeten daarom na een melding onmiddellijk optreden, vindt de commissie. Gerechtelijke bevelen om een website te blokkeren zouden zo moeten worden ontworpen dat ze voor meerdere sites kunnen worden ingezet, beveelt het dagelijks bestuur van de EU aan. Zo kunnen ook ‘spiegelsites’ meteen worden aangepakt.

De commissie vraagt echter ook wat van uitzenders als ESPN, Viaplay en Canal+ zelf. Het zou ook kunnen schelen als die hun kijkers aantrekkelijkere aanbiedingen doen, oppert zij.