ECB gaat rente waarschijnlijk opnieuw verhogen

De Europese Centrale Bank (ECB) voert de rente donderdag naar verwachting verder op om de hoge inflatie in de eurozone te beteugelen. De inflatie is de laatste tijd wel wat teruggezakt door een daling van de energieprijzen, maar bijvoorbeeld voedingsmiddelen gaan nog steeds duidelijk in prijs omhoog.

Door lenen duurder te maken, kan de ECB de vraag in de economie afremmen en dat zou ervoor moeten zorgen dat de prijzen niet meer zo hard stijgen. Met hoeveel de rente omhooggaat, is nog wel afwachten. In doorsnee rekenen economen op een verhoging van de rente met een kwart procentpunt.

Hoe dan ook blijft het waarschijnlijk niet bij deze rentestap. De ECB zal de rentetarieven in de eurozone mogelijk ook in juni en juli nog moeten verhogen, heeft president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) al aangegeven. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) riep de ECB vorige week zelfs op om tot halverwege volgend jaar door te gaan met het verhogen van de rente.

Voor de consument is de hogere rente onder meer te merken bij het afsluiten van een hypotheek. Door de hogere rentetarieven van de ECB kunnen banken als ING en ABN AMRO ook hun spaarrentes langzaam weer verhogen.

Behalve de stijging van de consumentenprijzen zullen de beleidsmakers in Frankfurt ook de gevolgen van de recente onrust in de financiƫle sector meenemen in hun rentebesluit. In de Verenigde Staten vielen de laatste tijd drie banken om. Daarnaast raakte het Zwitserse Credit Suisse in de problemen. Deze grote bank moest worden gered om te voorkomen dat de financiƫle stabiliteit in gevaar kwam.