Microsoft maakt AI-versie Bing voor breder publiek toegankelijk

Microsoft maakt Bing Chat, ook wel bekend als het nieuwe Bing, voor een breder publiek toegankelijk door er een zogeheten ‘open preview’ van te maken. Tot nu toe was de op kunstmatige intelligentie gebaseerde zoek- en chatbot alleen te gebruiken door een select publiek en er was sprake van een wachtlijst. Die wachtlijst komt te vervallen. Ook voegt Microsoft extra functies toe.

Wie een Microsoft-account heeft kan met de toepassing onder meer zoeken naar een afbeelding, bijvoorbeeld een teddybeer, en vervolgens aan Bing vragen: “Hoe maak ik dit?” De AI-tool zal dan suggesties doen voor websites waar uitgelegd wordt hoe je zelf een teddybeer kan maken. Mensen kunnen Bing ook een geschreven opdracht geven, waarna de AI er een tekening van maakt.

Microsoft onthulde deze revisie van zijn al langer bestaande zoekmachine Bing al in februari, wat toen enthousiast werd ontvangen door beleggers. In de toepassing heeft het techbedrijf OpenAI’s chatbot ChatGPT ge├»ntegreerd. Met het nieuwe Bing wil Microsoft volop de concurrentie aangaan met de wereldwijd meest gebruikte zoekmachine, Google van rivaal Alphabet.

OpenAI en Microsoft hebben sinds begin dit jaar een innigere band, na de toezegging van dat laatste bedrijf van 10 miljard dollar aan investeringen in verder onderzoek in kunstmatige intelligentie door OpenAI. Intussen zit de concurrentie ook niet stil. Ook Google kwam al met nieuws over zijn AI-functies. Zo liet het bedrijf gebruikers oefenen met zijn Bard, dat op basis van een taalmodel bedenkt wat een logisch antwoord kan zijn. Ook introduceerde het bedrijf AI-functies die hele presentaties, e-mails of teksten kunnen opstellen.