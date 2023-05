Regionale banken VS kelderen op Wall Street door zorgen beleggers

De regionale Amerikaanse banken zijn de handelsdag op Wall Street donderdag flink lager geëindigd. Niet alleen blijven beleggers bezorgd over de financiële situatie van de kleinere banken, een bericht over Western Alliance van Financial Times (FT) deed de aandelenkoersen ook geen goed. Volgens de zakenkrant zou die bank een verkoop overwegen, iets wat Western Alliance ontkent.

FT meldde dat op basis van twee ingewijden. Voor de publicatie van het artikel stonden de aandelen van Western Alliance al 25 procent lager. Branchegenoot PacWest liet eerder op de dag weten gesprekken te voeren met verschillende investeerders en alle strategische opties te onderzoeken. Sowieso stonden de aandelen van regionale Amerikaanse banken onder druk, doordat JPMorgan Chase de op omvallen staande regionale bank First Republic overneemt.

Western Alliance en PacWest kelderden als gevolg van die berichten respectievelijk met 38,5 procent en 50,6 procent. Verschillende keren werd de handel in deze aandelen zelfs stilgelegd wegens grote koersschommelingen.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent hoger op 33.127,74 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor 0,7 procent tot 4061,22 punten en technologiebeurs Nasdaq ging 0,5 procent omlaag tot 11.966,40 punten.

Ook de regionale First Horizon Bank moest het ontgelden (min 33,2 procent). De Canadese bank Toronto-Dominion (TD) verklaarde af te zien van de geplande overname vanwege onzekerheid over goedkeuring door de autoriteiten. Een woordvoerder van First Horizon benadrukte dat het afblazen van de deal niets te maken heeft met de onrust in de sector.

Nieuwkomer Kenvue beleefde een goede eerste dag op Wall Street, met de grootste Amerikaanse beursgang in ruim een jaar tijd. Het bedrijf, de consumententak van farmaceut Johnson & Johnson, eindigde 22,3 procent hoger. Onder Kenvue vallen onder meer merken als Listerine en Band-Aid, bekend van respectievelijk mondwater en pleisters.

Verder zou Microsoft volgens ingewijden samenwerken met chipmaker AMD om chips te produceren die geschikt zijn voor kunstmatige intelligentie. Daarmee zou AMD een alternatief kunnen bieden voor chips van Nvidia, die op dit moment de markt domineert. Het aandeel AMD eindigde 6,1 procent hoger, Nvidia daalde met 0,9 procent.

De euro was 1,1015 dollar waard, tegen 1,1009 dollar bij het slot van de Europese handel. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 68,52 dollar. Brentolie werd 0,1 duurder op 72,39 dollar per vat.