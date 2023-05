Shell: energiezekerheid Europa hangt ook af van China

De mate waarin Europa komende winter genoeg gas kan binnenhalen, hangt voor een groot deel af van de ontwikkelingen in China. Dat zei topman in een toelichting op de kwartaalcijfers. Hij waarschuwde tegelijkertijd dat het nog totaal onvoorspelbaar is hoe zeker de energietoevoer naar Europese landen zal zijn.

Afgelopen winter plaagden strenge coronalockdowns ’s werelds op een na grootste economie nog, wat de vraag naar gas en vloeibaar gemaakt aardgas (lng) daar drukte. Daardoor bleef er op de wereldmarkt meer over voor Europese importeurs, die na het begin van de oorlog in Oekra├»ne steeds minder gas uit Rusland kregen en hard op zoek moesten naar alternatieven.

“Afgelopen winter zijn we geholpen door twee belangrijke zaken. Ten eerste de relatief milde winter, maar daar kunnen we niet altijd op rekenen. Maar het hielp ook dat China nog een zerocovidbeleid voerde, waardoor de volumes die daar nodig waren lager bleven”, zei Sawan. “De vraag is nu hoeveel lng daar nodig is.”

Sawan wees er ook op dat veel afhangt van wat Rusland zal doen. Tegelijkertijd ziet hij dat gasopslagen in Europa relatief goed gevuld zijn. Vorig jaar kneep het Russische staatsgasbedrijf Gazprom de leveringen aan Europese landen steeds verder af, waarna de prijzen voor aardgas tot recordhoogte stegen uit angst voor acute tekorten. Voor veel mensen steeg de energierekening ongekend hard.

Grote energiebedrijven zoals Shell boekten dankzij die hogere prijzen recordwinsten, wat tot veel kritiek leidde van mensen die vinden dat ze zo van een crisis profiteerden. Ook in de eerste drie maanden van dit jaar slaagde Shell erin zijn winst op te voeren in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

“Ik erken dat het moeilijke tijden zijn. Voedselprijzen stijgen hard en energieprijzen ook, hoewel nu misschien wat minder. Dat heeft huishoudens en overheden veel gekost. Wat wij doen, is ervoor zorgen dat er genoeg energie binnenkomt”, zei hij. “Eigenlijk vind ik dat er wereldwijd te weinig wordt ge├»nvesteerd in energie, of het nou conventionele of onconventionele energiebronnen zijn.”