Shell: geen geld ontvangen voor Russisch gasproject Sakhalin-2

Olie- en gasconcern Shell zegt dat er geen betaling heeft plaatsgevonden voor zijn belang in het grote Russische olie- en gasproject Sakhalin-2. Dat zei financieel topvrouw Sinead Gorman in een toelichting op de kwartaalcijfers van het bedrijf. Shell kondigde kort na de Russische inval in Oekraïne aan te vertrekken uit Rusland.

Shell had een belang van 27,5 procent in het project in het verre oosten van Rusland, maar vorig jaar verklaarde president Vladimir Poetin dat alle rechten in het winningsproject overgingen naar een nieuwe Russische onderneming. De Russische krant Kommersant schreef begin april dat Poetin toestemming had gegeven aan gasbedrijf Novatek om geld over te maken aan Shell voor zijn belang, waarbij het omgerekend om 1,1 miljard euro ging.

“Ik ben bekend met het artikel, maar ik kan zeggen dat er geen betaling is gedaan”, zei Gorman. “Ik denk dat je kunt stellen dat we erg beslist zijn geweest in ons vertrek uit Rusland”, verklaarde ze ook. Zo kondigde Shell in mei vorig jaar de verkoop aan van zijn Russische tankstations, die overgingen naar Lukoil.

Shell gaat er niet vanuit ooit nog iets van zijn investering in Sakhalin-2 terug te zien. Die afschrijving kost het bedrijf 1,6 miljard dollar (omgerekend zo’n 1,4 miljard euro).