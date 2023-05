Shell koploper in lagere AEX, Wolters en RELX onderaan

Shell was donderdag de grote winnaar in de AEX-index, die over een breed front omlaag ging. Het olie- en gasconcern leverde opnieuw een sterk resultaat in het eerste kwartaal ondanks de dalende olieprijzen. Shell-topman Wael Sawan sprak van robuuste resultaten. De dataleveranciers Wolters Kluwer, die woensdag al met cijfers kwam, en RELX waren opvallende dalers en stonden onderaan in de hoofdindex, met minnen van 4,4 en 3,7 procent.

Op de beurzen wordt echter vooral gewacht op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De centrale bank zal het rentetarief in de eurozone naar verwachting verder verhogen om de inflatie te bestrijden. De Noorse centrale bank verhoogde eerder op de dag ook al de rente.

Woensdagavond schroefde de Amerikaanse Federal Reserve de rente opnieuw op met een kwart procentpunt. Maar mogelijk was het voorlopig wel de laatste renteverhoging van de Fed. Een renteverlaging zit er volgens Fed-president Jerome Powell echter nog niet in.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,7 procent in het rood op 739,09 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 920,94 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,8 procent.

Shell steeg ruim 2 procent. Om de aandeelhouders mee te laten profiteren van de miljardenwinst kondigde het concern een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 4 miljard dollar. In de eerste helft van dit jaar beloont Shell zijn aandeelhouders op die manier voor in totaal zo’n 12 miljard dollar.

De resultaten van staalfabrikant ArcelorMittal, die de kwartaalwinst flink zag dalen, vielen niet in de smaak bij beleggers. Dat aandeel werd 2 procent lager gezet. DSM Firmenich verloor 1 procent. Het fusiebedrijf zal per 1 september alleen worden geleid door topman Dimitri de Vreeze. Geraldine Matchett, de zogenoemde co-CEO van De Vreeze bij DSM, zal per die datum haar carrière elders voortzetten.

In de MidKap stonden advies- en ingenieursbureau Arcadis en metalengroep AMG bovenaan, met plussen van dik 5 procent, na goed ontvangen kwartaalberichten. BAM zakte 3,1 procent. De bouwer verkocht in het eerste kwartaal veel minder nieuwe woningen dan een jaar geleden en zag de winst flink dalen. Ook veevoerbedrijf ForFarmers (min 7,7 procent) moest het ontgelden na teleurstellende resultaten.

De euro bleef ongewijzigd op 1,1053 dollar in afwachting van het ECB-besluit. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 69,16 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder op 73,12 dollar per vat.