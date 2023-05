Witte Huis tegen techtopmannen: veilige AI is morele plicht

Het is de morele plicht van techbedrijven om te zorgen dat systemen voor kunstmatige intelligentie (AI) veilig zijn. Dat heeft het Witte Huis laten weten na een ontmoeting van vicepresident Kamala Harris met de topmannen van techondernemingen als Microsoft, Google-moeder Alphabet en OpenAi, het bedrijf achter ChatGPT. Ook president Joe Biden schoof even aan.

De laatste maanden hebben veel bedrijven nieuwe AI-systemen aangekondigd. Zo kan ChatGPT van OpenAI op verzoek van gebruikers hele teksten schrijven. Microsoft bouwde dat systeem in in zijn zoekmachine Bing. Google kwam daarop met een eigen vergelijkbaar systeem met de naam Bard dat ook in de zoekmachine terecht zal komen.

Maar al die systemen zijn getraind om woorden op een logische manier achter elkaar te zetten en niet om de waarheid te vertellen. Dat leidt tot zorgen bij bijvoorbeeld toezichthouders en overheden.

Harris noemde in haar verklaring kunstmatige intelligentie “een van de krachtigste technologie├źn van dit moment”. Die heeft volgens de Amerikaanse vicepresident dan ook “de potentie om de levens van mensen te verbeteren en enkele van de grootste maatschappelijke problemen aan te pakken”.

Maar tegelijkertijd waarschuwt ze dat AI ook een bedreiging kan vormen voor de veiligheid, inbreuk kan maken op maatschappelijke rechten en privacy en het vertrouwen van mensen in de democratie kan ondermijnen. “Overheden, bedrijven en andere maatschappelijke partijen moeten deze uitdagingen samen aanpakken. De private sector heeft de ethische, wettelijke en morele plicht om te zorgen dat hun producten veilig zijn.”