Apple stijgt op herstellend Wall Street na kwartaalcijfers

Apple behoorde vrijdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De iPhone-maker zag de omzet in het afgelopen kwartaal opnieuw dalen, maar presteerde desondanks beter dan kenners hadden verwacht. Topman Tim Cook sprak daarbij van een kwartaalrecord voor de smartphones van Apple. Ook viel de winst van het Amerikaanse techconcern hoger uit dan voorzien. Het aandeel won 3,9 procent.

Beleggers reageerden daarnaast op het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Daaruit bleek dat het aantal banen in de grootste economie ter wereld met 253.000 is gestegen. Dat was beter dan voorzien. De situatie op de arbeidsmarkt speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke banengroei geeft de Fed meer ruimte om de rente eventueel verder te verhogen en de economie af te remmen in de strijd tegen de inflatie.

De Amerikaanse beursgraadmeters veerden op, na de verliesbeurt een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 1,1 procent hoger op 33.497 punten. De brede S&P 500 steeg eveneens 1,1 procent tot 4104 punten en techgraadmeter Nasdaq won ook 1,1 procent op 12.098 punten. De drie graadmeters koersen desondanks wel af op een fors weekverlies.

De regionale Amerikaanse banken toonden wat herstel, na de zware koersverliezen op donderdag. De bankensector in de VS blijft onder het vergrootglas liggen door het omvallen van drie regionale banken in de afgelopen twee maanden. Western Alliance, die een dag eerder bijna 40 procent verloor, klom 32 procent. Maar de handel in PacWest werd kort na de beursopening stilgelegd als gevolg van grote koersschommelingen. De bank kelderde donderdag nog dik 50 procent in waarde nadat de bank liet weten gesprekken te voeren met investeerders en alle strategische opties te onderzoeken.

Coinbase dikte 11,4 procent aan. De cryptobeurs heeft zijn verlies in het eerste kwartaal flink teruggedrongen. Het handelsplatform voor cryptomunten als bitcoin en ether kampte in de voorgaande periode met dalende inkomsten na enkele grote schandalen in de branche. Tegelijkertijd bespaarde het bedrijf flink op kosten, waarbij honderden werknemers hun baan verloren.

De euro was 1,0980 dollar waard, tegen 1,1009 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 4 procent meer op 71,28 dollar. Brentolie werd 3,6 procent duurder, op 75,11 dollar per vat.