Banken en verzekeraars aan kop in AEX, Air France-KLM daalt

De AEX-index op het Damrak toonde vrijdag wat herstel. Vooral de banken en verzekeraars veerden op, na de recente renteverhogingen van de centrale banken en de onrust in de Amerikaanse bankensector. Air France-KLM behoorde daarentegen tot de dalers na tegenvallende kwartaalresultaten.

De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie zag de omzet in het eerste kwartaal flink stijgen. De kosten gingen echter ook hard omhoog waardoor de bedrijfswinst slechts beperkt steeg en onder de streep opnieuw een verlies werd geleden. Verder misten kenners een concrete winstverwachting voor het hele jaar. Het aandeel werd 3,7 procent lager gezet.

Beleggers kijken daarnaast vooral uit naar het banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag wordt vrijgegeven. De situatie op de arbeidsmarkt speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verhoogde eerder deze week nog de rente in de strijd tegen de inflatie. Of de rente in de komende tijd nog verder wordt opgeschroefd hangt volgens de Fed af van de ontwikkelingen in de economie, waaronder de kracht van de arbeidsmarkt.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,5 procent in de plus op 744,74 punten. De MidKap steeg 1,1 procent tot 928,46 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,7 procent.

ABN AMRO en ING wonnen 2,2 en 1,7 procent. De verzekeraars Aegon, ASR en NN Group kregen er tot 2 procent bij. Shell (plus 1,6 procent) zette de opmars voort na de sterke kwartaalcijfers van het olie- en gasconcern, die donderdag al werden bekendgemaakt. Bierbrouwer Heineken en informatieleverancier Wolters Kluwers sloten de rij, met minnen van dik 1 procent.

Galapagos wist een eerder stevig koersverlies weg te werken en klom 0,8 procent. De biotechnoloog zag de omzet afgelopen kwartaal stijgen en boekte weer winst, na een verlies een jaar geleden. De verkopen van zijn ontstekingsremmer Jyseleca vielen volgens analisten wel tegen.

In Frankfurt steeg Adidas bijna 8 procent. Het Duitse sportmerk heeft nog altijd last van de breuk met artiest Kanye West en leed afgelopen kwartaal een verlies. Na antisemitische uitlatingen van de rapper en ontwerper, die zich tegenwoordig Ye noemt, verbrak Adidas vorig jaar de zeer lucratieve samenwerking met zijn kledingmerk Yeezy. De resultaten vielen wel beter uit dan kenners hadden verwacht.

De euro was 1,1023 dollar waard, tegen 1,1009 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent meer op 69,62 dollar. Brentolie werd ook 1,6 procent duurder, op 73,67 dollar per vat.