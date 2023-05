Bijna helft vliegvelden Europa weer even druk als voor corona

De passagiersaantallen op bijna de helft van alle Europese luchthavens liggen op of boven het niveau van voor de coronacrisis. Schiphol valt daar niet onder. Dat meldt koepelorganisatie ACI Europe in zijn kwartaalrapportage.

Het gaat om 45 procent van de Europese luchthavens. Vliegvelden in Portugal, Kroatiƫ en Luxemburg presteerden bovengemiddeld. Luchthavens in Duitsland, Slowakije en Sloveniƫ bleven daarentegen achter. Schiphol verwerkte volgens ACI in het eerste kwartaal van dit jaar minder passagiers dan in het eerste kwartaal van vorig jaar, bijna 21 procent.

Het totaal aantal passagiers steeg in het eerste kwartaal van dit jaar met 49 procent op jaarbasis. In maart was wel een vertraging te zien, toen namen de passagiersaantallen met 34 procent toe. Volgens ACI komt die vertraging doordat in maart vorig jaar de reisbeperkingen werden opgeheven, waarna het passagiersverkeer op de Europese luchthavens al snel herstelde.

Door de stijgingen ligt het aantal passagiers nog 10,6 procent onder het niveau van het eerste kwartaal van 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Daarin maakt ACI nog onderscheid tussen internationale vluchten en binnenlandse vluchten. Zo lijkt het herstel van het aantal passagiers op binnenlandse vluchten achter te blijven, terwijl internationale vluchten het beter doen. Dat zou volgens ACI wijzen op onder meer een ander consumentengedrag.