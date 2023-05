DNB waarschuwt voor buitenlands geld dat erg op euromunten lijkt

In Nederland zijn buitenlandse munten in omloop die erg lijken op euromunten, maar die bij lange na niet hetzelfde waard zijn. Daarvoor waarschuwt De Nederlandsche Bank (DNB). De centrale bank raadt mensen in een nieuwsbericht op de eigen website aan om goed te letten op het wisselgeld dat ze terugkrijgen als ze ergens contant betalen.

“Neem de Turkse munt van 1 lira. Die lijkt uiterlijk veel op de 2-euromunt”, geeft DNB aan. Beide munten hebben ongeveer hetzelfde formaat en hebben ook allebei een goudkleurige kern met een zilveren rand. De Turkse lira is volgens DNB maar 0,047 euro waard. Dat is een fractie van het muntstuk waarop de munt lijkt. “Je wilt natuurlijk geen buitenlandse munten terugkrijgen als wisselgeld. Want als je zo’n Turkse munt van 1 lira krijgt dan heb je geen 2 euro maar slechts 5 cent in je hand”, aldus DNB.